تعرض المرشح الجمهوري لمنصب حاكم ولاية نيويورك ، ليونيل زيلدين ، لهجوم أثناء حملته التي جرت الليلة الماضية. تقول حملة زيلدين إن رجلاً صعد إلى المسرح وحاول طعنه.

الرجل الذي كان بين الجمهور وفقًا للشرطة حرّك ذراعه سريعًا صوب عنق زيلدين، قبل أن يمسك عضو الكونغرس بذراعه الأخرى، ومن ثم تدخل آخرون وطرحوه أرضًا، وقاموا بتقييده إلى أن أتت السلطات.

يقول زيلدين إن الرجل حاول طعنه، وحددت الشرطة هوية المهاجم المزعوم على أنه ديفيد جاكوبونيس البالغ من العمر 43 عامًا، وقالت إنه كان يحمل سلاحًا بيده وإنه قال للنائب: "لقد انتهى أمرك" مع اقترابه من زيلدين.

اتهم جاكوبونيس بمحاولة الاعتداء من الدرجة الثانية وقد تم استجوابه، وكان قد خرج بالفعل من السجن. لم يتعرض أحد للأذى وعاد زيلدين لإنهاء خطاب حملته الانتخابية.