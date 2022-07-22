قال عمدة لندن صادق خان لشبكة CNN، الجمعة، إنه يخشى أن يكون كلا المرشحين النهائيين في سباق قيادة المملكة المتحدة، ليز تروس وريشي سوناك، مثل "بوريس جونسون مع منشطات".

وقال خان في تعليق لشبكتنا "أعتقد أن كلاً من ليز تروس وريشي سوناك، كما تعلم، قد أظهرا أنهما حليفان ومؤيدان لبوريس جونسون والحكومة المحافظة".

وتابع قائلًا "والتحدي الذي يواجه حزب العمل هو إظهار أننا مختلفون، وأننا مختلفون تمامًا، للبلاد، فيما يتعلق بأولوياتنا والخدمات العامة وفيما يتعلق بسياسات معالجة التكلفة في الأزمة وسياسات معالجة التضخم وسياسات للحد من التفاوتات بجانب سياسات لوقف تأجيج الانقسام..".

وأضاف "قلقي فيما يخص ليز تروس وريشي سوناك أنهما سيكونان مثل بوريس جونسون مع منشطات".