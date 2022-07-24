تتحدث كريستين فيشر من CNN عن سبب عمل رائد فضاء من وكالة الفضاء الأوروبية مع رائد فضاء روسي في عملية السير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية، رغم الحرب الروسية المستمرة على أوكرانيا.

من النادر أن يرتدي رائد فضاء أوروبي بدلة الفضاء الروسية، ويقوم بالسير في الفضاء مع رائد فضاء، خارج محطة الفضاء الدولية.

ولكن الأمر أكثر غرابة بالنظر إلى الحرب الدائرة في أوكرانيا على بعد بضع مئات من الأميال على الأرض.

لقد نجت محطة الفضاء الدولية من كل صراع على الأرض لأكثر من عقدين من الزمن، ورغم حرب روسيا في أوكرانيا، فإن الشراكة غير المتوقعة في الفضاء تعمل جنبًا إلى جنب لإنهاء المهمة.