كاميرا ترصد لحظة انفجار بركان أثناء مباراة كرة قدم في اليابان

ثار بركان ساكوراجيما الواقع في جزيرة كيوشو في محافظة كاغوشيما اليابانية، الأحد في حوالي الساعة 8:05 مساءً بالتوقيت المحلي وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية (JMA).

وأظهرت لقطات لحظة انفجار البركان خلال مباراة لكرة القدم كانت تقام في مدينة كاغوشيما، كما أظهرت لقطات أخرى من كاميرا مراقبة سحابة من الدخان والرماد تتصاعد من البركان.

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية عن حالة تأهب من المستوى الخامس وهو أعلى مستوى في البلاد، وطلبت من السكان إخلاء منازلهم، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.

ووفقًا لوكالة ناسا، يعد ساكوراجيما أحد أكثر البراكين نشاطًا في اليابان.