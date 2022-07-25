كان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، جالسًا في البيت الأبيض لأكثر من ثلاث ساعات وهو يشاهد التلفاز تزامنًا مع الهجوم المميت على مبنى الكابيتول. ورفض ترامب دعوات من أعضاء الكونغرس ومساعديه وأفراد أسرته بإخبار مؤيديه بالعودة إلى ديارهم. بدلاً من ذلك، أشعل التوترات، بما في ذلك بتغريدة هاجم فيها نائب الرئيس مايك بنس.

كما كان ترامب على الهاتف مع محاميه، رودي جولياني، الذي كان بدوره يدفع أعضاء مجلس الشيوخ لإبطاء التصديق على فوز جو بايدن بالانتخابات، في محاولة أخيرة للبقاء في السلطة.

وعندما ذهب ترامب إلى مسكنه تلك الليلة، لم يعرب عن مخاوفه بشأن الهجوم، بدلاً من ذلك، قال "خذلني مايك بنس"، كما كشف النائب آدم كينزنغر من لجنة التحقيق في أحداث 6 يناير.

لكن اللجنة كشفت أن تصرفات ترامب هددت حياة بنس. اتصالات الراديو من أفراد الخدمة السرية لنائب الرئيس أظهرت الفوضى مع كون المتمردين على بعد أقدام فقط.

كما أقر مسؤول أمن في المنزل الأبيض أنه "بدأ أفراد الخدمة السرية لنائب الرئيس في هذا الوقت يخافون على حياتهم، وكانت هناك مكالمات لتوديع أفراد أسرهم".

حتى في اليوم التالي للهجوم، أظهر خطاب ترامب أنه رفض القول بأن الانتخابات قد انتهت، قائلًا "لكن هذه الانتخابات انتهت الآن. لقد صادق الكونغرس على النتائج. لا أريد أن أقول أن الانتخابات قد انتهت، أريد فقط أن أقول إن الكونغرس قد صادق على النتائج دون القول إن الانتخابات قد انتهت".

ومع تخطيط اللجنة لإجراء مقابلات مع الشهود خلف الأبواب المغلقة في أغسطس ومن ثم المزيد من الجلسات العلنية في سبتمبر، يعتقد بعض الأعضاء أنهم قد شكلوا قضية جنائية ضد الرئيس السابق.