سرعان ما تحول ما كان من المفترض أن يكون يوم أحد ممتع على الشاطئ إلى فوضى. تقول إدارة سلامة الشواطئ في مقاطعة فولوسيا إن سيارة بيضاء اصطدمت بكشك غير مأهول على طريق سريع قبل أن تسقط في الماء.

ويقول شهود عيان إن الشاطئ كان مزدحمًا في ذلك الوقت، وكان العشرات منهم في الماء.

تعتقد إدارة سلامة الشواطئ أن السائق قد يكون قد تعرض لحادث طبي.

دفع الناس السيارة خارج المياه، وفي المجموع، قالت فرق الإنقاذ بمقاطعة فولوسيا إن 4 أشخاص أصيبوا، من بينهم طفل. رغم ذلك، لم يكشف المسؤولون عن أسماء أو أعمار أو حجم الإصابات.