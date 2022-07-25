يظهر مقطع فيديو المشاهد الأولى بعد أنباء عن إطلاق نار في مطار لوف فيلد في دالاس، حيث قالت شرطة الولاية لـCNN إنها تحقق في أنباء إطلاق نار بالمطار.

كان مايكل لوينسون قد وصل لتوه إلى المطار على متن رحلة من دنفر، وكان يسير باتجاه قسم استلام الأمتعة، عندما أدرك أن شيئًا ما كان يحدث.

وقال لوينسون لشبكة CNN في رسالة عبر تويتر: "رأيت عددًا هائلاً من الأشخاص يركضون من نقطة تفتيش أمنية وأشخاصًا يصرخون "مطلق نار". سارع بنا موظفو إدارة أمن النقل إلى الخارج من باب جانبي وبدأنا في الركض بعيدًا عن المبنى".

من جانبه، قال جوني موجيكا لشبكة CNN: "كانت مجموعة من الناس تجري وتصرخ "اركضوا"، وأولئك الذين كانوا جالسين (بمن فيهم أنا) احتموا بالقرب من نهاية مقاعدنا".

وقال إن "كل شيء داخل المطار هادئ وآمن"، مضيفًا أن مسؤولي المطار يصدرون بلاغات لمساعدة الناس على استعادة الممتلكات التي فقدوها في خضم الفوضى.