انشطر لنصفين.. كاميرا ترصد لحظة تصدع جسر في الصين "بسبب الحرارة"

يظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام حكومية صينية لحظة تصدع جسر وانشطاره إلى نصفين في مدينة تشيوانتشو بمقاطعة فوجيان جنوب الصين بسبب "ارتفاع درجة الحرارة" بعد ظهر يوم السبت.

وقالت السلطات المحلية إنه بعد تحقيق أولي، تبين أن "سبب الحادث نجم عن تمدد الألواح الأسمنتية لسطح الجسر وتحطمها بعد ارتفاع درجة الحرارة"، وفقا لما ذكرته صحيفة تشيوانتشو المحلية.

في الأيام القليلة الماضية، وصلت درجة الحرارة في تشيوانتشو إلى قرابة 40 درجة مئوية، وأصدرت حكومة تشيوانتشو أيضًا العديد من التنبيهات تحذر من ارتفاع درجات الحرارة مؤخرًا.