حرائق واسعة النطاق ودرجات حرارة قاسية.. موجات الحر العالية تشعل أوروبا

يبدو وكأنه أسبوع حار آخر في جنوب أوروبا حيث لا يبدو أن درجات الحرارة هذه تتراجع. حظي شمال أوروبا والمملكة المتحدة على مهلة بعدما تضررت بشدة الأسبوع الماضي مع درجات الحرارة المرتفعة هذه.

لكن لا يزال جنوب إيطاليا واليونان وسلوفينيا يكافحون مع هذه الظروف القاسية التي يستمر على إثرها خطر اندلاع الحرائق.

اندلعت حرائق في جميع أنحاء إيطاليا تسببت في إجلاء الناس في توسكانا وأومبريا وبالقرب من روما خلال عطلة نهاية الأسبوع.

هم يتوقعون الآن استمرار درجات الحرارة هذه على مدار الأسبوع دون أي تراجع لها على الإطلاق، ومن المقرر أن يكون هناك بعض الانخفاض في درجات الحرارة بحلول نهاية الأسبوع وبعض الأخبار الجيدة لرجال الإطفاء الذين يعملون في ظل ظروف قاسية.