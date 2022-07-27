أجرت تايوان سلسلة مناورات جوية وبحرية قبالة ساحلها الشرقي صباح الثلاثاء، في محاكاة لهجوم من الشرق، وفقًا لوزارة الدفاع الوطني.

استمرت التدريبات قرابة ساعتين ونشرت البحرية مدمرات وغواصات مزودة بصواريخ موجهة للتدريب، كما قامت بمحاكاة إطلاق صواريخ ومدافع وطوربيدات على أهداف معادية.

كما قامت القوات الجوية بنشر طائرات ميراج 2000 وإف 16، ومارست تدريبات على اعتراض طائرات العدو وإطلاق صواريخ جو - جو. كما تم نشر طائرات مضادة للغواصات خلال التمرين.

التدريبات هي جزء من تدريبات "هان كوانغ" للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي - وهي أكبر تدريبات عسكرية سنوية في الجزيرة - تهدف إلى تعزيز الاستعداد ضد أي هجوم محتمل من بكين.

