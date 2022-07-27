كاميرا ترصد لحظة وقوع زلزال بقوة 7 درجات في الفلبين.. شاهد آثاره

تعرضت الفلبين لزلزال بقوة 7 درجات في وقت مبكر، الأربعاء، وتقول هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال ضرب شمالي لوزان، أكثر مدن البلاد اكتظاظًا بالسكان، قبل الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي.

من جانبهم، يقول مسؤولون إن العديد من المباني والمنازل تضررت، بينما شعر الناس بآثار الزلزال الارتدادية في مانيلا، التي تبعد قرابة 400 كيلومترًا عن مركز الزلزال.

وهرع العديد من الناس إلى الشوارع عندما ضرب الزلزال. تم نشر فرق الإنقاذ ومن المتوقع أن يزور رئيس البلاد المواقع المتضررة فور التأكد من سلامة الوضع.