شاهد كيف يستخدم الجيش الأوكراني صواريخ أمريكية في الحرب الروسية

مشاهد من الجبهة الجنوبية لأوكرانيا خلال الأشهر الأولى من الحرب. مقاطع شوركت حصريًا مع CNN تظهر الملازم الأوكراني أندريه بيدليسني وهو يختبيء في خندق بينما يسيّر طائرة بدون طيار لتحديد مواقع الغارات على المواقع الروسية. لكن فريق المراقبين بالكاد نجا أيضًا من نيران بعيدة المدى من الجيش الروسي.

بعد شهور من تصوير هذه الفيديوهات، ما زال بيدليسني يقاتل في الجبهة الجنوبية، وقال في مقابلة مع مراسل CNN، إيفان واتسون، "إنها عملية بطيئة جدًا لاستعادة جميع أراضينا. ولكن خطوة بخطوة وبمساعدة الأسلحة الغربية والمركبات والأنظمة المدفعية وما إلى ذلك، نقوم بذلك".

وبمساعدة الصواريخ طويلة المدى الأمريكية المعروفة باسم HIMARS، استهدفت أوكرانيا مستودعات الذخيرة الروسية. قال الملازم بيدليسني إنه لاحظ وجود اختلاف في الخطوط الأمامية. رغم ذلك، يتنبأ بيدليسني بأن الأمر سيستغرق وقتًا طويلاً لأوكرانيا للفوز بالحرب في الجنوب، قائلًا "لست متأكدًا من أننا سنفوز بنهاية هذا العام. ربما مع نهاية العام المقبل".