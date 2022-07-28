قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، ردًا على سؤال أحد الإعلاميين في مؤتمر صحفي حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أُصيب بفيروس كورونا في السعودية بشكل متعمد، إن هذه الفكرة "سخيفة، إنها سخيفة للغاية".

وقال كيربي في إجابته على السؤال "لا أعرف من أين تأتي هذه الفكرة. لا أعلم. ما الذي دفعك لأن تسأل بهذه الطريقة؟".

وتابع بالقول "الفكرة القائلة بأن دولة أجنبية ستحاول عمداً إصابة رئيس الولايات المتحدة بفيروس هي فكرة سخيفة، إنها سخيفة للغاية. لا يوجد شيء في هذا الأمر ويجب التعامل معه على أنها فكرة سخيفة".