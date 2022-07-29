كان يومًا هادئًا في سنترفيل، وكان كلارنس نيومان يشاهد مباراة غولف عندما جاء رجل إلى منزله حاملاً علبة وقود. قال نيومان للرجل "أخرج من منزلنا. ماذا تفعل بوضعك البنزين هنا؟"، ليرد عليه قائلًا "أريد نقودك وإلا سأحرق منزلك"، لتأتي إجابة نيومان بالقول "ليس لدينا مال".

اقترب الرجل، وأخذ نيومان الكوب الذي كان بجانبه على الطاولة وضرب المشتبه به على وجهه، الأمر الذي "أثار استيائه حقًا"، على حد تعبير نيومان.

وأشار نيومان إلى أن زوجته بيثاني كانت "ملقاة على الأرض وضربها مرة أخرى. عاد إلى القاعة وضربني بقوة هنا وطرحني أرضًا".

يقول نيومان إن الرجل تركهما وأشعل النار في الرصيف، "ثم عاد مرة أخرى وخطى فوقنا وأشعل النار في غرفة النوم".

أصيبت بيثاني بكسر في سنها ونزفت من مؤخرة رأسها وأمضت ليلتين في المستشفى، بينما أمضى نيومان ليلة واحدة.

الصور التي شاركتها عائلة نيومان تظهر تضرر المنزل كليًا. لكن رغم الذكريات الرهيبة، سيعيدون البناء.