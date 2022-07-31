فيديو يظهر لحظة اختراق حطام الصاروخ الصيني الغلاف الجوي

سقطت بقايا صاروخ صيني ضخم كان ينزل بشكل لا يمكن السيطرة عليه إلى الأرض، واخترق الغلاف الجوي فوق المحيط الهندي في حوالي الساعة 12:45 مساءً بالتوقيت الشرقي، حسب قيادة الفضاء الأمريكية على موقع تويتر.

ويظهر مقطع فيديو نشر على الإنترنت ما يبدو أنها بقايا الصاروخ وهي تحترق في الغلاف الجوي فوق ماليزيا، لكن CNN لا تستطيع تأكيد صحته.

وشاركت فانيسا يولان، المقيمة في كوتشينغ بماليزيا، مقطع فيديو مع شبكة CNN يظهر ما يبدو أنه حطام صاروخي يحترق.

وقالت لشبكة CNN إنها صورت اللقطات في حوالي الساعة 12:50 صباحًا بالتوقيت المحلي، وهو نفس توقيت بكين.