فيديو حصري يظهر لحظة اشتباك مسلح بين الشرطة وأفراد عصابة في هاييتي

على مدى عدة أشهر ، كانت مدينة بورت أو برنس محاصرة في دائرة وحشية من عنف العصابات ... وآخر نقطة أزمة.. في وسط المدينة.

وفي مقطع فيديو حصلت عليه شبكة CNN ، ونشرته لأول مرة صحيفة ميامي هيرالد ، يمكن رؤية ضباط من الشرطة الوطنية الهايتية ينخرطون في تبادل لإطلاق النار مع أفراد عصابة مشتبه بهم يوم الأربعاء.

وأوصل القتال هذا الجزء من المدينة إلى طريق مسدود فعليًا.. مع تصاعد المخاوف بشأن ما قد يحدث هنا.. سجن هايتي الوطني الذي يقع على بعد مبان قليلة من القتال.

وقال مصدر داخل السجن إنه عندما اندلع القتال لم يحصل السجناء على طعام أو ماء لمدة ثلاثة أيام.