من تظاهر الآلاف في السودان احتجاجًا على الحكم العسكري واستغلال موارد الذهب بعد تحقيق CNN، وانهيار 2 من صوامع القمح المتضررة من انفجار مرفأ بيروت، ومقتدى الصدر يرى احتجاجات المنطقة الخضراء "فرصة ذهبية"، مرورًا بتهديد بوتين بالرد "بسرعة البرق" على من يتعدى على روسيا، ومحمد صلاح يثير تفاعلا بصورة احتضانه من قبل رئيسة الاتحاد الإنجليزي وتحذيرات من "الغيرة".. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

خرج آلاف المتظاهرين في أنحاء العاصمة السودانية الخرطوم، إلى الشوارع مطالبين بعودة الحكم المدني ومحاكمة حكام السودان العسكريين بتهمة الفساد، بعد تحقيق CNN في نهب روسيا لذهب السودان.

سقط جزء من اهراءات (صوامع) القمح في مرفأ بيروت المتضررة من انفجار أغسطس/ آب 2020، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

قال رجل الدين العراقي، مقتدى الصدر، إن الاحتجاجات في المنطقة الخضراء في البلاد هي "فرصة ذهبية" لجميع المتضررين من "الظلم والإرهاب والفساد والاحتلال والتبعية"، في بيان نُشر على تويتر الأحد.

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو "مستعدة لأي شيء" مشيرًا إلى أن بلاده سترد بـ"سرعة البرق" على أي جهة تحاول التعدي على سيادتها وحريتها، وذلك في كلمة ألقاها أثناء حضوره احتفالًا بالذكرى السنوية لتأسيس الأسطول البحري الروسي، الأحد.

أثارت لقطة احتضان رئيسة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ديبي هيويت، للنجم المصري محمد صلاح، أثناء تسليم ميداليات الفائزين بالدرع الخيرية (السوبر الإنجليزي)، تفاعلا واسعا على موقع تويتر السبت