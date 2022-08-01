كان قميص كيليانيس إسحاق لا يزال ملطخًا بدماء طفلتها مع حديثها حصريًا إلى CBS 3 بعد أن هرعت بالرضيعة البالغة من العمر 10 أشهر، جيليانيس، إلى مستشفى سانت كريستوفر.

أصيبت يد الطفلة برصاصة صباح الأحد، خارج منزلهم على تقاطع أونتاريو وشارع إميرالد في كنسينغتون.

خارج المنزل، يمكن رؤية زجاجة فارغة من الكحول على الرصيف، وزجاجات أخرى في الحانة بخيمة في الفناء الخلفي.

تقول كيليانيس إن والدتها تزوجت يوم السبت - وكان الاستقبال في المنزل. لكن في حوالي الساعة 10:30 صباح الأحد - تقول كيلانيس إنها دخلت في جدال مع زوج والدتها بعد أن بدأ يتصرف بشكل غير لائق. لذا أخبرت والدتها، العروس الجديدة، بما حدث. وعندما واجهته بشأن الأمر، أصيب بالجنون.

يظهر فيديو للمراقبة حصلت عليه CBS 3 كيليانيس في الخارج والطفل بين ذراعيها، قبل أن تبدأ في الجري لتختبئ خلف سيارة.

وتقول الشرطة إن 4 رصاصات أطلقت، وأصيبت جيليانيس في يدها وأن مطلق النار هرب إلى الشارع.