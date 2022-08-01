هل قفز؟ هل سقط؟ هل حدث شيء آخر لمساعد الطيار في منتصف الطريق؟ هذه أسئلة تواجه المحققين في كارولينا الشمالية، بعدما سقط من طائرة صغيرة في منتصف الهواء.

عثر على جثة الطيار المساعد، تشارلز هيو كروكس البالغ من العمر 23، على بعد عدة أميال من المطار الذي هبطت فيه الطائرة اضطراريًا، حيث تحقق إدارة الطيران الفيدرالي والمجلس الوطني لسلامة النقل في سبب عدم عثورهم على جثته داخل الطائرة.

يقع الحي الذي تم العثور فيه على الجثة على بعد حوالي 20 ميلًا من المطار الرئيسي، ويقول الجيران إنهم سمعوا ضجة صاخبة وغريبة. قاموا بإبلاغ السلطات، وعثر على جثة مساعد الطيار هناك.

من جانبه، قال والد مساعد الطيار إنهم ممزقون جراء ما حدث ولا يعرفون كيف سيمضون قدمًا من دونه.

الحادثة الغامضة أثارت الأسئلة حول ما إذا كان مساعد الطيار قد قفز بمحض إرادته لأنه خشي من الهبوط الطارئ، ولماذا لم يكن لديه مظلة باراشوت، لكن إدارة الطيران الفيدرالي والمجلس الوطني لسلامة النقل لا تصف هذا التحقيق بالجنائي حاليًا.