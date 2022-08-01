بعد أسابيع من المفاوضات، غادرت أول سفينة ميناء أوديسا في أوكرانيا. من المتوقع وصول رازوني، المحملة بحبوب الذرة، إلى اسطنبول، الثلاثاء، لتفتيش تم إعداده بموجب صفقة الحبوب بين روسيا وأوكرانيا، قبل الإبحار إلى ميناء طرابلس في لبنان.

رحبت الأمم المتحدة، الوسيط في صفقة الحبوب التي وقّعت في اسطنبول، بهذا التطور.

تركيا، التي ترأست المفاوضات وتستضيف الآن مركز التنسيق المشترك، أعلنت أن المزيد من السفن ستغادر قريباً.

الشحنة هي أخبار "إيجابية للغاية" وفقًا للمتحدث باسم الكرملين، في حين أن السفارة الأمريكية أصدرت تعليقًا أكثر حذرًا حول مستقبل الصفقة.

غادرت السفينة الأولى الميناء، لكن نجاح الصفقة وإنهاء شح الحبوب العالمي سيعتمد على ما إذا كان نقل الحبوب الثمينة سيستمر أم لا.