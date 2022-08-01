من إصدار أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الاثنين، مرسومًا أميريًا لتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجله الأكبر الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، إلى تقديم نادي برشلونة الإسباني، الاثنين، لاعبه الفرنسي الجديد جيوليس كوندي، لوسائل الإعلام، قادمًا من صفوف نادي إشبيلية.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.



الأصغر في تاريخ البلاد.. أمير الكويت يصدر مرسومًا بتشكيل حكومة جديدة من 12 وزيرًا

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الاثنين، مرسومًا أميريًا لتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجله الأكبر الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

عقوبات أمريكية جديدة على كيانات على صلة بتصدير النفط الإيراني

كشفت الولايات المتحدة، الاثنين، النقاب عن شريحة جديدة من العقوبات تستهدف الدعم غير المشروع لصناعة النفط الإيرانية مع استمرار تراجع احتمالات إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

تحرك الصدر واحتلال البرلمان.. كل ما قد تود معرفته عن آخر تطورات الجمود السياسي في العراق

يشهد مركز السياسة العراقية الآن بعض أكبر الاحتجاجات التي مرت بها بغداد منذ شهور. لثلاثة أيام الآن، احتل هؤلاء المتظاهرون البرلمان، الغالبية العظمى منهم من مؤيدي مقتدى الصدر، رجل الدين الشيعي المؤثر الذي يدعو إلى الانتفاضة.

ليست على جدولها المعلن.. مصدران لـCNN: من المتوقع أن تزور بيلوسي تايوان رغم التحذيرات

قال مصدران، أحدهما مسؤول بالحكومة التايوانية والآخر مسؤول أمريكي، إنه من المتوقع أن تزور رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان كجزء من جولتها في آسيا.

برشلونة يقدّم صفقته الجديدة.. من جيوليس كوندي؟

قدّم نادي برشلونة الإسباني، الاثنين، لاعبه الفرنسي الجديد جيوليس كوندي، لوسائل الإعلام، قادمًا من صفوف نادي إشبيلية.