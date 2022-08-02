ما السبب الذي أدى إلى قتل أيمن الظواهري؟ خبير لديه هذه النظرية

استهدفت الولايات المتحدة بنجاح زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة بطائرة بدون طيار في أفغانستان، أدت إلى مقتله بحسب ما أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

محلل شؤون الأمن القومي الأمريكي في CNN، بيتر بيرغن، شرح نظرية قد تكون أدت إلى قتل الظواهري، مشيرًا إلى أن الأخير "كان في أوائل السبعينيات من عمره عندما قُتل. ينحدر من عائلة مصرية من الطبقة الوسطى. إنه رجل ذكي. لكنه لم يكن قائدا ذا كاريزما مثل بن لادن. ولا أعتقد أنه أعاد إحياء بن لادن عندما أخذ بزمام الأمور بعد قتل بن لادن في 1 مايو 2011".

وأشار بيرغن إلى أن الظواهري "لم يكن قائدًا كفؤا للقاعدة. لكن السبب في قتله في أفغانستان خلال عطلة نهاية الأسبوع هو أنه بدأ في أخذ مخاطرات أكبر، فبحسب الأمم المتحدة، أصدر عددًا غير مسبوق من مقاطع الفيديو، وفي كل مرة تسجل فيها مقطع فيديو فإن هناك تسلسل حيازة الفيديو، ولإخراج الفيديو يجب على شخص ما ربما أن يلتقط المقطع. لذا أصبح أكثر بروزًا ويبدو هذا لي أنه السبب في اكتشاف مكانه".