أشارت المشرعة من السكان الأصليين، ليديا ثورب، إلى ملكة إنجلترا بأنها "المستعمرِة جلالة الملكة إليزابيث الثانية" أثناء أداء القسم في البرلمان الأسترالي.

في البداية، قالت ثورب أثناء أداء القسم "أنا، صاحبة السيادة ليديا ثورب، أؤكد وأعلن رسميًا وبصدق أنني سأكون مخلصة وموالية بحق للمستعمِرة جلالة الملكة إليزابيث الثانية".

قاطعتها مديرة الجلسة، وطالبتها بقراءة القسم كما هو مكتوب، لتقول ثورب في المرة الثانية "أنا، ليديا ثورب، أؤكد وأعلن رسميًا وبصدق أنني سأكون مخلصة وموالية بحق لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية، ورثتها وخلفائها وفقًا للقانون".

ملكة بريطانيا هي أيضًا رأس الدولة في أستراليا، وقتل الآلاف من السكان الأصليين أثناء استعمار بريطانيا لأستراليا.

ليديا ثورب هي أول سيناتور من السكان الأصليين يمثل ولاية فيكتوريا الأسترالية.

يذكر أن CNN تواصلت مع قصر باكنغهام للحصول على تعليق.