تحدث مراسل CNN، بن ويديمان، عن المعلومات الاستخباراتية التي أدت إلى اكتشاف مكان زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، وكيف تمكنت الولايات المتحدة من استهدافه بطائرة دون طيار إثر انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

عملية استهداف الظواهري كان يخطط لها منذ وقت طويل، ولكن ما يثير الاهتمام هو أنه، حتى الآن، كان يُعتقد أن الظواهري كان مختبئًا في منطقة القبائل في باكستان أو في المناطق الريفية في أفغانستان. حقيقة أنه لم يكن في عاصمة أفغانستان كابول فحسب، بل كان في حي مترف أيضًا، يعيش على ما يبدو في مبنى نُقل أنه مملوك لعضو في شبكة حقاني، وهي جزء من حركة طالبان.

ويبدو أنه بعد أن تمكنت طالبان من السيطرة على أفغانستان، أصبح السيد الظواهري يشعر بأنه لديه المزيد من الحرية في العمل، وبناءً على ذلك، وفقًا للاستخبارات التي أعلنتها الولايات المتحدة، فقد تمكنوا أولاً تحديد أن زوجته وابنته وأطفالها يعيشون في المبنى. ومن ثم تمكنوا من اكتشافه وهو يتجول على شرفة في ذلك المبنى أيضًا.

لذا من المفارقة أنه وبعد أكثر من 20 عامًا من احتلال أمريكا لأفغانستان، انسحبوا في نهاية المطاف وبعدها تمكنوا من قتل أحد العقول المخططة لهجمات الحادي عشر من سبتمبر.