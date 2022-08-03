في مقابلة لـCNN، أبدى الأدميرال الأمريكي المتقاعد، ويليام ماكرافين، الذي أشرف على المداهمة التي قتلت زعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن، في عام 2011، رأيه في الغارة التي قضت على خليفته، أيمن الظواهري.

وقال ماكرافين في المقابلة "إنه يوم مذهل ليس فقط للولايات المتحدة، ولكن بصراحة للعالم. كان الظواهري زعيم القاعدة، وكما أشرتم في الفقرة السابقة، ربما لم يكن ذا كاريزما مثل بن لادن، لكن لا تشككوا في الأمر، كان زعيمًا وكان يخطط لعمليات. لذا فإن القضاء على زعيم القاعدة نجاح هائل".

وتابع بالقول "أعتقد أن كل الإشادة تذهب حقًا إلى أجهزة الاستخبارات الذي قام بعمل كبير في العثور عليه والقضاء عليه".

وعند سؤاله عما إن كان متفاجئًا لأن العثور على الظواهري استغرق 11 عامًا بعد المداهمة التي قضت على سابقه، أسامة بن لادن، قال ماكرافين "لم أتفاجأ من أن العثور عليه استغرق وقتًا طويلاً. كان تقديرنا أنه كان يختبئ في مكان ما في باكستان. من المحتمل في منطقة القبائل، على الأرجح بدعم من شبكة حقاني أو طالبان التي تعمل خارج باكستان. لذا من السهل جدًا الاختباء في بلد كبير مثل باكستان".

وأضاف ماكرافين "فوجئت أنه كان في كابول. إنه أمر محفوف بالمخاطر للغاية من جانبه، الانتقال من باكستان، إذا كان هذا المكان الذي كان فيه، إلى كابول. لكنه شعر بالأمان بما يكفي تحت حماية طالبان وحقاني على الأرجح، لكن لم يكن الحال كذلك".