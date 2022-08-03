قبل الساعة 11 مساءً بقليل بالتوقيت المحلي، وصلت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إلى تايبيه، متجاهلة التحذيرات المستمرة من بكين بأنه ستكون هناك عواقب وخيمة.

في المرتبة الثانية بعد الرئاسة، أصبحت بيلوسي أبرز مسؤول أمريكي يزور تايوان منذ 25 عامًا،

كتبت بيلوسي في مقال رأي "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي بينما يواصل الحزب الشيوعي الصيني تهديد تايوان - والديمقراطية نفسها... من خلال السفر إلى تايوان، فإننا نحترم التزامنا بالديمقراطية."

من جانبه، قال المكتب الرئاسي في تايوان إنه تعرض لهجوم إلكتروني على موقعه قبل ساعات فقط من توقع هبوط بيلوسي - مما أدى إلى تعطيله مؤقتًا.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن طائرات مقاتلة صينية كانت تعبر مضيق تايوان مع وصول بيلوسي.

الجيش الصيني قال إنه في "حالة تأهب قصوى"، وبعد هبوط بيلوسي في تايبيه، أعلن الجيش سلسلة من التدريبات والعمليات العسكرية لـ"مواجهة الوضع" على حد تعبيرهم.

أما جون كيربي، منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، فقال في مقابلة لـCNN إنه "لا يوجد انتهاك لأي من قضايا السيادة هنا. تتماشى زيارتها إلى حد كبير مع الزيارات السابقة لقادة الكونغرس".

لكن بكين تختلف في ذلك. قالت وزارة الخارجية الصينية إن زيارة بيلوسي "انتهاك خطير لمبدأ الصين الواحدة" و "هذه التحركات، مثل اللعب بالنار، خطيرة للغاية. أولئك الذين يلعبون بالنار سيهلكون بها".

فكرة أن تايوان جزء من الوطن الأم هي جوهر شرعية الحزب الشيوعي، ولا يستطيع الرئيس الصيني شي جينغ بينغ أن يبدو ضعيفًا الآن. فنحن على بعد أشهر فقط من اجتماع سياسي رئيسي من المتوقع أن يتقدم فيه لولاية ثالثة غير مسبوقة.

في نهاية المطاف، سيتحمل 24 مليون شخص في تايوان، العالقين وسط قوى العالم الخارقة، عواقب أي تصعيد.