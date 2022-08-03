شاهد ما قالته نانسي بيلوسي عن الصين وإجراءاتها بسبب الزيارة إلى تايوان

ستتلقى رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أعلى درجات التكريم المدني لدعمها الطويل للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، فهي الآن أبرز مسؤولة أمريكية تزور تايوان منذ 25 عامًا، حيث التقت قبل وقت قصير بالرئيس التايواني.

في وقت سابق، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي إن زيارة الوفد كانت تهدف إلى جعل الأمر واضحًا بشكل لا مثيل له، بأن الولايات المتحدة لن تتخلى عن التزاماتها تجاه تايوان.

وقالت بيلوسي في كلمة لها إنه "بينما كانت الصين تقف في طريق مشاركة تايوان في اجتماعات معينة، فإنها تدرك أنها لن تقف في وجه الناس الذين يأتون إلى تايوان".

وأضافت بيلوسي "أعتقد أنه من المهم أن نشير إلى أن عددًا من أعضاء الكونغرس قد قاموا برحلات في وقت سابق هذا العام فقط... أعتقد أنهم أحدثوا ضجة كبيرة لأنني متحدثة، لا أعرف ما إذا كان ذلك سببًا أم عذرًا، لأنهم لم يحدثوا ضجة عندما جاء الرجال"، ما أثار ضحك الحضور.

دعم بيلوسي الجلي لتايوان هو ما أثار غضب بكين، والتي تعتبر تايوان مقاطعة منشقة. وللاحتجاج على زيارة بيلوسي، وضعت الصين جيشها على "أهبة الاستعداد" وأمرت بتدريبات عسكرية متعددة في محيط تايوان بشكل أساسي.