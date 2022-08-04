وجهت الصين تحذيرات متعددة، قبيل زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان، مشيرة إلى أن ردها سيكون صادمًا على حد تعبيرها. من جانبها، قالت الولايات المتحدة إنها "لن تبلع الطعم"، في إشارة إلى تهديدات بكين. أرسلت الصين طائرات مقاتلة إلى المجال الجوي في تايوان تزامنًا مع زيارة بيلوسي، كما أمرت الجيش الصيني أن يكون “على أهبة الاستعداد”، بينما أجرت تدريبات عسكرية في المناطق المحيطة بالجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي. في هذا الفيديو، نرصد لكم مقارنة بين قدرات الجيشين الأمريكي والصيني، متضمنًا ذلك عدد الجنود العاملين في الخدمة وقوات الاحتياط والقوات الجوية وعدد المطارات الصالحة للاستخدام، وفقاً لموقع "غلوبال فاير باور" المختص بالشأن العسكري للدول بحسب أحدث إحصائية لعام 2022.

بداية من حيث التصنيف العالمي، يحتل الجيش الأمريكي المرتبة الأولى عالمياً بينما يحتل نظيره الصيني المرتبة الثالثة عالمياً ويمتلك جيشا البلدين قوات جوية ضاربة، وترسانة نووية فتاكة، ونرصد لكم المقارنة فيما يلي:

الجيش الأمريكي

يتجاوز عدد سكان الولايات المتحدة 334 مليون نسمة، بينهم 147 مليون نسمة قوة بشرية متاحة في حين يصل عدد أفراد الجيش الأمريكي إلى 1.832 مليون جندي بينهم 442 ألفًا في قوات الاحتياط.

ومن حيث القوة الجوية يمتلك الجيش الأمريكي 13247 طائرة حربية، بينها 1957 مقاتلة، و783 طائرة هجومية، و982 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى 2661 طائرة تدريب، و5463 مروحية عسكرية منها 910 مروحيات هجومية.

ولدى الجيش الأمريكي أكثر من 6600 دبابة وأكثر من 45 ألف مدرعة و1498 مدفع ذاتي الحركة و1339 مدفعا ميدانيا، إضافة إلى 1366 راجمة صواريخ.

ومن حيث القوة البحرية، يضم الأسطول البحري الأمريكي 484 قطعة بحرية منها 11 حاملة طائرات و92 مدمرة و68 غواصة، إضافة إلى 8 كاسحات ألغام.

وتبلغ ميزانية الدفاع ومعدل الانفاق السنوي للجيش الأمريكي 770 مليار دولار أمريكي.

الجيش الصيني

يبلغ عدد سكان جمهورية الصين الشعبية 1,397 مليار نسمة، بينهم قرابة 755 مليون نسمة قوة بشرية متاحة وتعداد جنود الجيش الصيني في الخدمة 3,134 مليون جندي، إضافة إلى 510 آلاف جندي في قوات الاحتياط.

فيما يمتلك الجيش الصيني 3285 طائرة حربية بينها 1200 مقاتلة، و371 طائرة هجومية، كما يمتلك الجيش الصيني 912 مروحية عسكرية منها 281 مروحية هجومية.

وعلى صعيد الدبابات يمتلك الجيش الصيني 5250 دبابة، و35 ألف مدرعة، ومن حيث عدد المدافع يمتلك الجيش الصيني أكثر من 4120 مدفعا ذاتي الحركة، وقرابة 1730 مدفع ميداني، و3160 راجمة صواريخ.

ومن حيث القوة البحرية يتكون الأسطول الصيني من 777 قطعة بحرية منها حاملتي طائرات، و79 غواصة، و41 مدمرة و49 فرقاطة و36 كاسحة ألغام.

وتبلغ ميزانية الدفاع ومعدل الانفاق السنوي للجيش الصيني 230 مليار دولار أمريكي.

وعلى صعيد القوة النووية التي تعد عاملًا فاصلًا في ميزان القوى بين الدول يُعتقد أن جيش الولايات المتحدة يمتلك 3708 سلاح نووي، في تقدم واضح وكبير على نظيره الصيني الذي يمتلك قرابة 350 سلاحا نوويا وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام.