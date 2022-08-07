شاهد.. لحظة انفجار خزانات وقود في كوبا جراء صواعق برق

تسبب صواعق برق في انفجارات في منشآت لتخزين الوقود في كوبا. وقٌتل رجل إطفاء وفٌقد 17 آخرون على الأقل. في وقت أرسلت المكسيك وفنزويلا مساعدات لمواجهة الحرائق.

ضرب البرق خزان نفط آخر في اليوم السابق، مما أدى إلى نشوب حريق وإرسال دخان كثيف في الهواء.

اشتعلت النيران طوال الليل قبل انفجار الخزان الثاني.

وقتل رجل إطفاء واحد على الأقل في إخماد الحريق الهائل وفقد 17 آخرون بحسب التقارير الأولية.

وأصيب 121 شخصًا، وأجبر الحريق أكثر من 1300 شخص على الإخلاء.

أرسلت السلطات المكسيكية والفينيزولية المساعدة لإخماد الحريق.