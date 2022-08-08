في أعقاب التدريبات بالذخيرة الحية التي أجرتها الصين عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة، قال وزير الخارجية التايواني جوزيف وو إنه قلق من حرب واسعة النطاق، مشيرًا إلى أنه يجب إظهار عدم خوفهم من بكين للتعامل مع الأمر.

وقال وو في مقابلة لـCNN إن الصين "تهدد تايوان دائمًا، لسنوات، وهي تصبح أكثر جدية في السنوات الماضية، لقد كانت كذلك دائمًا، سواء قامت رئيسة مجلس النواب الأمريكي بيلوسي بزيارة تايوان أم لا، تهديد الجيش الصيني لتايوان كان موجودًا دائمًا. وهذه الحقيقة التي يجب أن نتعامل معها".

وأضاف أن "تايوان أكثر قدرة على التحمل من أي وقت سابق. انظر إلى تايوان هذه الأيام. تحاول الصين فرض عقوبات تجارية على تايوان، تحاول مهاجمة تايوان سواء عسكريًا أو بطريقة غير عسكرية. تمضي الحياة هنا في تايوان بينما تظهر تايوان قدرة أكبر على التحمل".

وعند سؤاله عما إن كان يجب على الشعب التايواني أن يكون أكثر قلقًا من الصين رد قائلًا "ما يمكنني قوله هو إن الشعب هنا في تايوان قد يقلق. إذا سألتني، فأنا أقلق قليلًا"، مضيفًا "أقلق من أن الصين ستشن فعلًا حربًا ضد تايوان. لكن ما تقوم به حاليًا هو محاولة إخافتنا، وأفضل طريقة للتعامل مع الأمر هو إظهار أننا لسنا خائفين للصين".