هذا ما قاله ترامب بعد مداهمة FBI لمنتجعه الخاص في فلوريدا

نفذ مكتب التحقيقات الفدرالي أمر تفتيش في منتجع دونالد ترامب، مار إيه لاغو، في بالم بيتش بولاية فلوريدا، حسبما أكد الرئيس السابق لشبكة CNN.

وقال ترامب في بيان له إن منزله "حاليًا تحت الحصار، مداهم وسيطر عليه عدد كبير من وكلاء مكتب التحقيقات الفدرالي"، وقال "بعد العمل والتعاون مع الوكالات الحكومية ذات الصلة، فإن هذه المداهمة غير المعلنة على منزلي لم تكن ضرورية أو مناسبة".

وأضاف ترامب إنه "حتى أنهم اقتحموا خزانتي"، وقارن ذلك بـ "ووتر غايت" معاكسة، وحافظ على فكرة أنه جهد لمنعه من الترشح للرئاسة في عام 2024.