قالت المتحدثة الإعلامية باسم البيت الأبيض سابقًا، ستيفاني غريشام، إن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لم يتعامل مع الوثائق السرية بشكل صحيح ولم يتم الضغط على موظفيه للتعامل مع هكذا وثائق بشكل صحيح، بحسب ما قالته في مقابلة مع مذيعة CNN، إيرين بيرنيت.

وقالت غريشام إن "الرئيس السابق للولايات المتحدة لم يتعامل مع الوثائق السرية بالشكل الصحيح، لقد شاهدته يفعل ذلك. جلست في طائرة معه، وشاهدته وهو يتحقق من وثائق، يرمي بعضًا منها ويمزق بعضها ويضع أخرى في جيبه. لأنني أتذكر أنني فكرت حينها "أتساءل لماذا يضع هذه في جيبه؟" تحديدًا".

وأضافت غريشام "لذا أعتقد أن هذا الأمر سيكون مثيرًا للاهتمام"، مؤكدة "أعتقد أن هناك أمرًا جللًا".

كما أشارت غريشام إلى أنه "لم نكن نحن ضمن بيت أبيض يتبع القواعد. وسأخبركم أن التعامل مع المعلومات السرية لم يكن شيئًا تم الضغط علينا بشأنه بالفعل بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري".