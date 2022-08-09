أظهر مقطع فيديو عمليات إنقاذ العالقين في مياه الفيضانات، التي ينفذها رجال الإطفاء في مدينة دنفر بولاية كوروادو الأمريكية. غمرت المياه الشوارع، ووصلت إلى مستويات مرتفعة حتى مستوى الصدر في بعض الأماكن.

صور فيليكس إسبينوزا هذا الفيديو لرجال الإطفاء في دنفر وهم ينقذون الأطفال من مركبة كانت عالقة في شارع غمرته المياه مساء الأحد، في دنفر بولاية كولورادو.

وشوهد رجال الإنقاذ وهم يخوضون في المياه التي كانت تصل إلى عمق الصدر في بعض الأماكن.

حمل أحدهم طفلين صغيرين بين ذراعيه ونقلهما إلى بر الأمان..

قالت إدارة الإطفاء في دنفر إنها أنقذت 29 شخصًا في فيضانات يوم الأحد.