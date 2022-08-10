جحيم نيران مستعرة في مستودعات للنفط.. كاميرا ترصد حريقًا هائلًا بكوبا

لقي شخص واحد على الأقل مصرعه، ولا يزال 14 آخرين في عداد المفقودين حيث يواصل رجال الإطفاء في كوبا محاربة جحيم اشتعال نيران بمستودَع للنفط.

توفي رجل إطفاء واحد على الأقل خلال عملية إخماد الحريق في مدينة ماتانزاس، بكوبا، والعمل جار على مدار الساعة لاحتواء الحريق الذي شب في منشأة لتخزين النفط.

نتج الحريق عن صواعق البرق التي أدت إلى إتلاف أربعة خزانات نفط من أصل ثمانية.

يُظهر مقطع فيديو تضرر منازل المنطقة من شدة الحرائق والدخان السام الكثيف.

حتى ليلة الثلاثاء، لم يتم السيطرة على الحريق بالكامل، لكن السلطات الكوبية تشير إلى أنه “تم إحراز تقدم في احتوائه“.