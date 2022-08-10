كل ما نعرفه وما لا نعرفه عن مداهمة FBI لمنتجع ترامب.. وأبرز 10 تساؤلات

ما نعرفه:

ثلاثة أشياء نعرفها يقينًا. أولًا، حدد المحققون أسباب محتملة بارتكاب جريمة فيدرالية محددة، وقد تم تحديد احتمال العثور على دليل في الموقع، في مار إيه لاغو، ونعلم أن قاضيًا اتحاديًا قد وافق على ذلك.

التساؤلات: