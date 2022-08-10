استقطع الرئيس الأمريكي جو بايدن لحظة من كلمته لتكريم الكوميدي جون ستيوارت ودعمه لقدامى المحاربين، قبل التوقيع على قانون PACT، الذي سيوسع الرعاية الصحية لقدامى المحاربين ممن تعرضوا لحروق سامة.

وقال بايدن في كلمة له قبل التوقيع على القانون "الكثير منكم هنا اليوم يذكروننا بأننا قد سعينا لهذا الغرض لسنوات عديدة. قدامى المحاربين وأفراد أسرهم ممن هم على قيد الحياة والداعمين مثل روزي توريس وجون ستيوارت".

وتابع بالقول "جون، أريد أن أشكرك مرة أخرى. كنت أرغب في القدوم والتوقف معك عند سلالم الكابيتول لكن أفراد الخدمة السرية قالوا إنني سأكون "ألمًا في العنق"، لم يسمحوا لي بالقيام بذلك، لكننا قدمنا على الأقل مقطع فيديو صغيرًا هناك".

وأشاد بايدن بستيوارت قائلًا "ولكن ما فعلته يا جون مهم، وأنت تعلم أنه كذلك. يجب أن تعرف. إنه مهم حقًا. أن ترفض أن تدع أي شخص ينسى، ترفض أن تدع أي شخص ينسى، ونحن مدينون لك كثيرًا يا رجل. نحن مدينون لك كثيرًا".