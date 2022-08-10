تقول السلطات في ألباكركي إن مئات المعلومات ساعدت الشرطة في تحديد هوية محمد سيد، البالغ من العمر 51 عامًا، الذي تم اتهامه حتى الآن بقتل ضحيتين، وتقول الشرطة إنه المتهم الرئيسي في مقتل الضحيتين الأخريين.

تحدثت شبكة CNN مع عائلة المتهم في منزلها، وعلمت في وقت لاحق أن الشرطة كانت تتعقب محمد سيد لبعض الوقت، وقالت لنا العائلة إنه غادر قبل ساعة فقط من وصول المحققين لتطبيق مذكرة التفتيش في منزلهم، وأنه غادر ليقود إلى تكساس، وهذا هو المكان الذي احتجزته فيه الشرطة على بعد ساعة من هنا في سانتا روزا بنيو مكسيكو.

لكن المحققين يقولون في الوقت الحالي إنهم يحاولون تحديد الدوافع وراء هذا الهجوم، ويعتقدون أن سيد على علاقة بكل جرائم القتل، ولكن في الوقت الحالي يتم اتهامه بجريمتي قتل فقط من أصل أربعة. كما يقولون إنهم يمتلكون أدلة قاطعة تربطه بجريمتين حتى الآن، وأنهم استحوذوا على عدد من الأسلحة داخل المنزل وفي سيارته كذلك.

وقالت الابنة لـCNN إن الأب كان يخطط لنقل الأسرة إلى تكساس بسبب هذه الهجمات، كما قال أقراد الأسرة إنهم لا يعتقدون أن والدهم مسؤول عن جرائم القتل هذه، وفي وثائق المحكمة التي تم رفعها قال سيد للمحققين أيضًا إنه لم يكن متورطًا في جرائم القتل.