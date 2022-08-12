يعاني الملايين في جميع أنحاء أوروبا من بعض أشد الظروف المناخية المسجلة حرارة وجفافًا، حيث أعلنت السلطات البريطانية، الجمعة، أن مناطق شاسعة من إنجلترا انزلقت رسميًا في موجة جفاف، وحثت السكان والشركات في المناطق المتضررة على الحفاظ على المياه قدر الإمكان في أكثر صيف جفافًا منذ 50 عامًا.

واحترق أكثر من 600 ألف هكتار في جميع أنحاء أوروبا بالفعل في حرائق الغابات هذا الصيف. وأبلغت السلطات الفرنسية عن حالات حرائق عديدة. كما شهدت فرنسا شهر يوليو الأكثر جفافًا منذ عام 1959 - ومثل معظم أنحاء أوروبا - تستعد لموجة حرارة أخرى خلال الأيام المقبلة.

أما في بريطانيا، تخضع أجزاء كبيرة من إنجلترا لتحذيرات شديدة، إذ أن المنازل غير مجهزة عادة للتعامل مع درجات الحرارة القصوى، ما يجهد الخدمة الصحية المجهدة فعلًا.

علاوة على ذلك، تستمر حرائق الغابات في الاشتعال في بلغاريا والجبل الأسود بجانب البرتغال، حيث اندلع حريق لمدة 5 أيام في قلب أحد منتزهات البلاد الوطنية هناك.

ووفقًا للجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، سترتفع درجات الحرارة في جميع المناطق الأوروبية بمعدل يتجاوز المتوسط ​​العالمي، ومن المتوقع أن تستمر في الارتفاع.