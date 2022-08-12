تكشفت مواجهة قاتلة في أوهايو بعدما حاول رجل مسلح يحمل بندقية قتالية دخول مكتب FBI الميداني في سينسيناتي، حسبما قالت الشرطة الأمريكية.

تتضمن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تحمل اسم الرجل منشورات عنف سياسي لتشجيع الناس على الذهاب إلى متاجر الأسلحة لـ"الحصول على كل ما تحتاجه لتكون جاهزًا للقتال".

بحسب كبير محللي إنفاذ القانون في CNN ونائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي سابقًا، أندرو مكايب، فإن هذه الأحداث "مجرد مثال لحالة التهديد المحتملة التي لا تصدق في هذا البلد الآن، وكيف يمكن بسهولة الوصول إلى هذا التهديد بالعنف السياسي من قبل دونالد ترامب وتوجيهاته".

وأشار مكايب إلى أن المسلح "أدلى بتصريحاته بعد مذكرة التفتيش في مار إيه لاغو فورًا يوم الاثنين. هذا هو ما يتحدث عنه خبراء مكافحة الإرهاب والمراقبون وأناس مثلي منذ أشهر. يتمتع دونالد ترامب بقدر مذهل من التأثير على الأشخاص الذين يؤمنون بهذه المعتقدات عندما يتفوه بمزاعم لا أساس لها، كما فعل يوم الاثنين، حول احتمال زراعة مكتب التحقيقات الفدرالي أدلة في محل إقامته، الأمر الذي نعلم جميعًا أنه لا يوجد دليل يؤكد ذلك".

وأكد مكايب أن ترامب "يعلم أن ذلك قد يكون له تأثير ملهم بشكل لا يصدق على الأشخاص الذين يأتون بهذه المعتقدات المتطرفة، مما يجبرهم على التحرك لاتخاذ إجراءات عنيفة. إنه أمر خطير للغاية".