ذكرت الشرطة الأمريكية أن 14 شخصًا على الأقل أصيبوا مساء الجمعة، بعد أن اصطدمت سيارة بحانة في مقاطعة أرلنغتون بولاية فيرجينيا الأمريكية، ما أدى إلى اندلاع حريق في المبنى.

وقالت إدارة شرطة مقاطعة أرلنغتون، إن 8 أشخاص نُقلوا إلى المستشفيات، إصابات 4 منهم خطيرة وتم علاج 6 أشخاص آخرين في مكان الحادث.

وذكرت الشرطة أن الحادث وقع في حانة ومطعم Ireland’s Four Courts في شارع ويلسون بوليفارد.

قالت محطة WJLA الإخبارية المتعاونة مع شبكة CNN إن ذلك حدث حوالي الساعة 6:45 مساءً.

وأصدر المطعم بيانًا مساء الجمعة، قال فيه إن الحادث تسبب في دماره.