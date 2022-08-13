حضر ستيفن ديفيز الحدث في مؤسسة تشوتوكوا يوم الجمعة والتقط فيديو للحظات بعد تعرض سلمان رشدي لهجوم على خشبة المسرح.

أخبر ديفيز شبكة CNN أن رشدي ومدير الجلسة، هنري ريس، كانا يجلسان على كرسيهما على خشبة المسرح عندما رأى مهاجمًا يقفز على خشبة المسرح.

كشفت شرطة ولاية نيويورك هوية المهاجم المشتبه به بأنه هادي مطر البالغ من العمر 24 عامًا

قال ديفيز: "اندفع نحو السيد رشدي وبدأ بضربه بيده بسرعة كبيرة".

في ذلك الوقت، قال ديفيز إنه لا يستطيع معرفة ما إذا كان المهاجم المزعوم يحمل سكينًا في يده. قال: "لقد صُدمت تمامًا وذهلت، لم أستطع تصديق ما نراه"

في الفيديو، يمكن سماع أشخاص ينادون طبيبًا. مع صراخ آخرين بينما اندفع العديد منهم إلى المسرح لمساعدة رشدي.

قالت امرأة عبر مذياع المسرح: "بالنظر إلى ما حدث للتو، نود إخلاء القاعة ونرغب في القيام بذلك بهدوء وحذر".

وأضاف ديفيز أنه تم وضع الأمور كلها تحت السيطرة بسرعة كبيرة.