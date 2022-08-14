مهاجمة سلمان رشدي.. من فتوى الخميني لموقف حزب الله

كانت كل الأنظار متجهة إلى طهران لمعرفة ما إذا كان هناك أي نوع من رد الفعل الرسمي من الحكومة الإيرانية على الهجوم على سلمان رشدي في الولايات المتحدة يوم الجمعة. لكن حتى الآن لم يصدر أي رد فعل رسمي.

بالطبع، في عام 1989، كان المرشد الأعلى الإيراني، آية الله الخميني، في ذلك الوقت، الذي أصدر فتوى، هذه الفتوى الدينية التي تدعو إلى قتل سلمان رشدي بعد نشر كتابه، "الآيات الشيطانية" التي كان ينظر إليها على أنها تكفير، تدنيس، وإهانة شديدة لبعض المسلمين، أي هجوم على نبيهم ودينهم.

الآن في التسعينيات، يبدو أن الحكومة الإيرانية في ذلك الوقت كانت تخفف موقفها من أنها قد تتراجع عن تلك الفتوى. لكن في السنوات الأخيرة، حتى 2017، المرشد الأعلى الحالي آية الله خامنئي يقول إن هذه الفتوى لا تزال قائمة، وأنها لا تزال سارية.