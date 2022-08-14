أمضى ترامب مئات الأيام من رئاسته في ممتلكاته الشخصية، مارا لاغو فوق كل الممتلكات الأخرى. يتحدث توم فورمان من CNN عن سبب قضائه الكثير من فترة رئاسته في منزله في فلوريدا.

مارا لاغو هي متاهة عمرها مائة عام تقريبًا أكثر من مائة غرفة ويمكن أن يكون بحث مكتب التحقيقات الفيدرالي مستحيلًا. على الأقل، فكرت سارة بلاسكي في ذلك. إنها مؤلفة مشاركة لكتاب عن ترامب ومنزله في فلوريدا .

ولكن بعد ذلك، قالت واشنطن بوست إن بعض الصناديق تم العثور عليها في منطقة قبو، وقد تعرفت على نقطة محورية أخرى: فقط فوق القاعة، في الطابق الثاني، الجناح الشخصي للرئيس السابق.

