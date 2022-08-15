المحاوِر بجلسة سلمان رشدي يستذكر لـCNN حادثة الطعن.. وهذا ما قاله

كان هنري ريس على خشبة المسرح مع الكاتب الروائي سلمان رشدي عندما تعرض رشدي للطعن بوحشية. تحدث ريس مع مذيع CNN، براين ستيلتر عن سبب رفض الجميع للهجمات على حرية التعبير. نستعرض لكم فيما يلي نص المقابلة.

براين ستيلتر: هنري، شكراً جزيلاً على حضوركم. أخبرنا عن حالتك أولاً.

هنري ريس: أنا بخير. يجب علينا جميعًا أن نقلق بشأن سلمان رشدي، وليس أنا.

براين ستيلتر: هل يمكنك أن تخبرنا عن تلك الجمعة؟ كنت على خشبة المسرح في صباح الجمعة، على وشك إجراء محادثة، متى علمت لأول مرة أن هناك خطبًا ما؟

هنري ريسي: كان من الصعب جدًا فهم ما يحدث. بدا الأمر وكأنه نوع من المزحة السيئة، ولم يكن لديها أي إحساس بالواقع. وبعد ذلك، عندما كان هناك دم خلفه، أصبح الأمر حقيقيًا.

براين ستيلتر: هل تعرضت أنت للإصابة أو الطعن أول ، أم أصيب هو أولاً؟

هنري ريس: لا أريد أن أتحدث كثيرًا عن الأحداث الفعلية نفسها.

براين ستيلتر: حسنًا. كان هناك العديد من الأشخاص الذين حاولوا بعد ذلك تقديم الإسعافات الأولية. هل تتذكر - هل يمكنك قول ما فعلته في تلك اللحظات أو ما حدث لك؟

هنري ريس: أفضل عدم القيام بذلك.

براين ستيلتر: حسنًا. إذًا كنت في المستشفى. كان بإمكانك العودة إلى المنزل في ذلك اليوم، وأنت تتعافى الآن. هل تمكنت من التحدث إلى رشدي أو عائلته منذ الهجوم؟

هنري ريس: لم نحاول التواصل قصدًا وهو في تلك الحالة.

براين ستيلتر: نعم. عندما حدث هذا، عندما قفز هذا المشتبه به إلى المنصة، هل فكرت على الفور في الفتوى الإيرانية ضد رشدي؟ كان لسنوات، بالطبع، مختبئًا بعد فتوى هدر دمه من المرشد الإيراني. في السنوات الأخيرة، كما تعلم، كان أكثر علانية وظهورًا، الكثير منا - أنا وأنت - خرجنا لتناول العشاء معه. إنه شخص معروف، ومعروف عالميًا. لكن هل فكرت على الفور في هذه الفتوى عندما بدأ ذلك؟

هنري ريس: كما قلت، اعتقدت على الفور أنها كانت مزحة سيئة تشير إلى تلك الفتوى، وأنه لم يكن هجومًا حقيقيًا.

براين ستيلتر: نوع من المحاكاة الساخرة. وهل تمكنت الآن من التحدث مع الشرطة؟ هل هناك أي شيء يمكنك قوله عن المشتبه به، أو لا ينبغي عليك قول شيء من هذا القبيل؟

هنري ريس: أنا حقًا - لا أريد التحدث عن الأحداث الفعلية التي وقعت هناك.

براين ستيلتر: أخبرنا عن المحادثة التي كنت ستجريها مع رشدي. إنه لأمر لا يصدق، مدى ارتباطها بهذا الهجوم بالذات.

هنري ريس: أعتقد أن هذا هو جوهر معنى ذلك الحدث، أننا كنا على وشك الحديث عن حركة، "مدينة اللجوء"، التي أسسها سلمان رشدي بالفعل، والتي كانت التهديد الأصلي ضده خلال فترة الفتوى أدى إلى تشكيل مجموعة من الكتاب في أوروبا لبدء "مدينة اللجوء"، وحديثه في بيتسبرغ في عام 1997 الذي ألهمني وزوجتي لبدء المنظمة التي نديرها كمتطوعين ويدعمها الآن الآلاف من جيراننا الذين يشاركون في الدفاع عن القيم التي يمثلها، لتوفير الملاذ والأمان للكتاب المعرضين للخطر، ممن لديهم موارد أقل من سلمان رشدي. وهذا هو النوع الكئيب من السخرية أو ربما النية، ليس فقط الاعتداء على هذا الجسد، بل الاعتداء على كل ما يمثله.

براين ستيلتر: ما الذي يجب أن يفعله الكتاب والقادة في أعقاب هذا الهجوم؟

هنري ريس: أعتقد أن الجميع حساسون. ولكن ما يمكننا فعله هو، كمؤلفين، أن يستمر الكتّاب في الكتابة - والكتابة إلى أقصى حد ممكن من الصدق. كقراء، يجب أن نخرج جميعًا ونشتري كتابًا لسلمان رشدي هذا الأسبوع ونقرأه. يجب أن نواصل قراءة الكتب. يجب أن نذهب إلى البرامج العامة في مجال الفنون، ويجب أن تبدأ تلك البرامج بالتذكير بأهمية التعبير الإبداعي في كل حياتنا وكيف أنه يجذب الناس لمناقشة القضايا المهمة والتفكير في أشخاص آخرين غير أنفسهم.

براين ستيلتر: كما حثنا دائمًا - اسردوا قصصًا، اسردوا قصصًا أفضل. هذه هي الطريقة. هل تعتقد أن هذا سيكون له قصة إيجابية، ماذا حدث يوم الجمعة؟

هنري ريس: هناك قصة إيجابية للأشخاص الذين ليسوا سلمان، حيث ننظر إلى هذا ونقول إننا نعيد تكريس التزامنا بالقيم التي يمثلها. إذا أتيت إلى منطقتنا، فسترى أن المنظمة التي ألهمها قد غيرت حينا. هناك كلمات على أبواب كل البيوت. توجد حدائق ومباني مليئة بالأبجديات. نقوم ببرامج في الشارع. نقوم ببرامج في المباني التي تكون جميعها مجانية، حيث يمكن للأشخاص من مختلف أجزاء الحياة المشاركة بطريقة مشتركة، والاختلافات في الآخرين - وتبادل وجهات النظر والثقافات معًا. وهذا يؤدي إلى ذلك. ومرة أخرى، من حيث المفارقة، قبل وقت قصير من صعودنا إلى المسرح، كنا نناقش معًا لتوسيع فكرة "مدن اللجوء" في الولايات المتحدة. لذا فإن أحد الأمور الإيجابية التي قد تتأتى مما حدث هو أننا قد نبدأ في تحديد والعمل مع المدن الأخرى والأفراد في تلك المدن لإضافة المزيد من "مدن اللجوء" وحماية المزيد من المؤلفين لكي يحدث هذا الأمر لعدد أقل من الكتّاب حول العالم.