توقع المحلل السياسي في CNN، سكوت جينينغز، نتيجة مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI لمنتجع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مار إيه لاغو، في فلوريدا، وما سيترتب على التحقيق الذي تجريه FBI على كل من ترامب و النائب العام للولايات المتحدة، ميريك غارلاند.

وقال جينينغز تعليقًا على المداهمة "يمكن لهذا الأمر أن ينتهي بطريقتين فقط. لا بد أن يتم اتهام ترامب، أو أن يضطر ميريك غارلاند (النائب العام للولايات المتحدة) إلى الاستقالة".

وتابع المحلل السياسي قائلًا "لا يمكنك مداهمة منزل الرئيس السابق، والمرشح المحتمل مستقبلًا، وتقول للشعب الأمريكي "نعتقد أنه ينتهك ثلاثة قوانين مختلفة"، دون أن تفعل شيئًا بعد ذلك".

وعند سؤاله عما إن كان ما قام به النائب العالم للولايات المتحدة مبررًا، رد جينينغز بقول "نعم. إذا كنت تعتقد أن هناك مستندات سرية، وأنا أفهم تمامًا أنه إذا كان لديك معلومات سرية للغاية، والتي لا نعرف ما هي، بالمناسبة، لكن إذا كان لديك هذه المستندات ولم يكن من المفترض أن تكون خارجًا، فبكل تأكيد. لكن لا يمكن لهذا الأمر بأي طريقة أخرى. كيف يمكن أن ينتهي الأمر بمجرد "لقد حصلنا عليها وانتهى الأمر الآن". لا مجال للتراجع حاليًا"، على حد تعبيره.