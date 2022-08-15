حصلت شبكة CNN على مقاطع فيديو تظهر احتشاد مجموعة من أنصار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مسلحين خارج مكتب التحقيقات الفدرالي في فينيكس بولاية أريزونا.

وأظهرت المشاهد التي التقطت صباح الأحد أنصار ترامب وهم يحملون مسدسات وبندقيات هجومية في الشارع، وهذا مسموح به بموجب قانون الأسلحة في ولاية أريزونا.

كما قال أحد المتظاهرين إنهم موجودون في ذلك الموقع لدعم ترامب والاحتجاج على ما يسمونه البحث غير القانوني في "مار إيه لاغو".

هذا الأسبوع، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي، جنبًا إلى جنب مع وزارة الأمن الداخلي، نشرة استخباراتية مشتركة تحذر من التهديدات العنيفة ضد سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية والمحاكم والموظفين الحكوميين وكذلك المرافق.

من جانبه، قال المتحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي، كيفين سميث، إنه "كانت مجموعة من 25 شخصًا تمارس بسلام حقوق في التعديل الأول (من الدستور الأمريكي)، باقية على الرصيف على طول الطريق. لم يدخلوا في أي وقت من الأوقات إلى ممتلكات مكتب التحقيقات الفيدرالي".

وأضاف سميث أن " المجموعة تفرقت بحلول الظهر. لم تكن هناك أي إجراءات من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي".