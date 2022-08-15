بسبب اشتباه حالة كورونا.. متسوقون يهرعون للمخارج بعد غلق أيكيا شانغهاي

يُظهر مقطع فيديو سكان شنغهاي ينفدون من فرع أيكيا حيث أمر المسؤولون المتجر بإغلاقه بعد تتبع اتصال وثيق لحالة فيروس كورونا إلى الموقع.

كان المسؤولون قد أمروا للتو بإغلاق المتجر بعد أن تم تتبع اتصال وثيق بحالة فيروس كورونا إلى الموقع.

وقالت سلطات شنغهاي إن المنطقة المحيطة بالمتجر ستكون تحت إدارة "حلقة مغلقة" لمدة يومين.

يجب على الأشخاص بالداخل الخضوع للحجر الصحي لمدة يومين في منشأة حكومية وخمسة أيام من المراقبة الصحية.

أبلغت شنغهاي يوم الاثنين عن ست حالات إصابة بفيروس كورونا المنقولة محليًا، خمس منها كانت بدون أعراض.

