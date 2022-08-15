أجبرت حريق الغابات، الذي بدأت بعد عاصفة رعدية، 1000 شخص على ترك منازلهم.

اندلع الحريق بعد عاصفة رعدية في 13 أغسطس وأضرم النيران في 3500 هكتار بالقرب من أليكانتي.

واجه رجال الإطفاء حريقًا هائلًا آخر في منطقة أراغون الشمالية الشرقية، بدأ في نفس اليوم.

أجبرت حرائق الغابات حوالي 1500 شخص على الفرار من منازلهم في أراغون.

كما أُجبر 1000 شخص على الإخلاء في فالنسيا.

دمرت حرائق الغابات أكثر من 260 ألف هكتار في إسبانيا هذا العام، أكثر من أي دولة أوروبية أخرى.

يقول العلماء إن تغير المناخ يزيد من مخاطر اندلاع حرائق الغابات المدمرة.