"مجرد هراء".. مدير CIA الأسبق يدحض ادعاء ترامب بشأن الوثائق السرية

دحض ليون بانيتا، الذي شغل منصب وزير الدفاع ومدير وكالة الاستخبارات المركزية في إدارة أوباما، ادعاء حلفاء الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأن الرئيس يمكنه رفع السرية عن أي وثائق يختارها.

وأكد بانيتا أن "هناك عملية لإلغاء سرية المعلومات. وإذا أراد الرؤساء إلغاء السرية، فعليهم اتباع هذه العملية، والتي تتطلب أساسًا إحالتها إلى الوكالات المسؤولة عن تصنيف هذه المواد سرية".

كما أضاف أن لدى هذه الوكالات ما تقرره حيال ما إن كان يجب إلغاء سرية الوثائق من عدمه.

وأشار بانيتا إلى أنه "لا يوجد شيء أعرف عنه يشير إلى أن خطوة رسمية تم اتخاذها من قبل الرئيس لإلغاء سرية أي شيء فعلًا. حاليًا، هذا مجرد هراء".