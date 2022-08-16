أخبر مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق لدونالد ترامب، مذيع CNN دون ليمون، بما يتوقع أنها ستكون الخطوة التالية للرئيس الأمريكي السابق بعد بحث مكتب التحقيقات الفيدرالي في "مار إيه لاغو".

وقال كوهين إن "دونالد ترامب كما أحب أن أسميه هو “كابتن الفوضى”، أن نلقي أكبر قدر ممكن على الجمهور الأمريكي من أجل إرباكهم. لأنه يعتقد حقًا أن الجمهور الأمريكي لديه نافذة تذكر لما يحدث تدوم يومين، أو ربما إذا كنت ذكيًا، ثلاثة أيام. لذا سيغمر الأمر فقط".

وأضاف "لكن هذا ليس سبب قيام ترامب بالأمر. أنت على حق، إنه خائف، إنه خائف من المستندات التي حازوا عليها ويتحكمون بها، لأن هذه أدلة وثائقية، وهذا دليل يمكن استخدامه ضده".

وأشار كوهين إلى أن ترامب وحلفاؤه يبحثون عن كبش فداء، وأنه يعتقد أن رودي جولياني سيكون ذلك الشخص، قائلًا "سيضحّون به (فيما يتعلق بمداهمة “مار إيه لاغو"، وفي نفس الوقت سيضحون به فيما يتعلق بقضية النائب العام في جورجيا فايني ويليس. سيستمرون في توجيه أصابع الاتهام. “إنه رودي، إنه رودي، بكل صراحة، ليس لي علاقة بالأمر، إنه رودي، اسألوا رودي فقط”.